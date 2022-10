Allegri, Lazio Gasperini e Moto Gp: le ultimissime

Allegri: "Inizia una nuova stagione". La Curva Sud della Lazio verrà ufficialmente intitolata a Maestrelli. Gasperini è in emergenza. In Moto Gp pole di Bezzecchi

ROMA - "Domani dovrebbe iniziare una nuova stagione". Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, vuole voltare pagina dopo la sosta nella sfida contro il Bologna allo Stadium. "Abbiamo fatto male nel primo mese, lo confermano i dati e ne abbiamo parlato - ha aggiunto l'allenatore - e dopo le prime vittorie abbiamo mollato: ci sono stati confronti tra di noi, dobbiamo essere tutti consapevoli del momento". In occasione di Lazio-Spezia, si apriranno le celebrazioni per il centenario della nascita del 'Maestro' Tommaso Maestrelli, che culmineranno la mattina di venerdì 7 ottobre - giorno in cui avrebbe compiuto 100 anni - con un evento in sua memoria presso la sala della Protomoteca in Campidoglio. Prima del fischio d'inizio, la Curva Sud verrà intitolata ufficialmente al Maestro. "Speriamo non ci siano episodi che alimentino polemiche". Così Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, alla vigilia della sfida alla Fiorentina: "Le tre partite dell'anno scorso sono lì da vedere, quello che è successo è evidente - precisa -. Io non faccio lamentele, faccio delle denunce. Stavolta ci sono arbitri molto importanti sia in campo sia al Var". Il tecnico nerazzurro ha problemi di infermeria: out Djimsiti, Zapata, Zappacosta mentre Demiral è appena tornato ad allenarsi. Marco Bezzecchi ha ottenuto la pole della classe MotoGP e domani partirà davanti a tutti nel GP della Thailandia. Secondo tempo per lo spagnolo Jorge Martin. Francesco Bagnaia chiude la prima fila, tutta Ducati. Il leader del mondiale, Fabio Quartararo, apre la seconda fila. Per Bezzecchi (Ducati-VR46), 23 anni, è la prima pole nella classe regina, ottenuta con il record del circuito di Buriram in qualifica (1'29"671). Ascolta le news della mattina