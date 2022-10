Lazio, Indonesia, formula uno e Moto Gp: le ultimissime

La Lazio travolge lo Spezia, vincono anche Monza e Sassuolo. Tragedia in Indonesia. Perez vince il gp di Singapore. Oliveira vince nella classe regina delle moto

ROMA – La Lazio cala il poker contro lo Spezia e per la prima volta con Sarri in panchina centra la terza vittoria di fila in campionato. Avvio super dei biancocelesti che dopo meno di 1' vanno sul dischetto con Immobile steso in area da Ampadu, ma l'attaccante calcia alto. Ci pensa Zaccagni a sbloccare dopo 12', il resto lo fanno Milinkovic con una doppietta e Romagnoli al primo gol con la Lazio che festeggia sotto alla Nord baciando la maglia. Nelle gare delle 15 1-1 tra Lecce e Cremonese, 3-0 del Monza a Marassi contro la Sampdoria. Il Sassuolo ha travolto 5-0 la Salernitana. Migliaia di tifosi sono scesi in campo a Malang, in Indonesia, dopo la sconfitta della loro squadra di calcio con gli avversari di sempre, contro i quali non perdevano da più di vent'anni. La polizia ha sparato i lacrimogeni e si è scatenato il panico. Sono 125 le vittime, secondo le autorità locali, finite schiacciate nella calca. Tra i morti ci sarebbe anche un bambino di 5 anni. Auto bruciate all'esterno dell'impianto. Il governo ha aperto un' inchiesta sulla sicurezza. Sergio Perez, su Red Bull, ha vinto il GP di Singapore. Il messicano ha preceduto i due ferraristi, Charles Leclerc e Carlos Sainz in una gara partita con oltre un'ora di ritardo, causa pioggia, e che ha visto la Safety Car entrare per ben due volte in pista. La vittoria di Perez però è sotto investigazione e dunque sub iudice. Miguel Oliveira (KTM) ha vinto il GP della Thailandia della classe MotoGP. Sulla pista bagnata di Buriram il portoghese ha preceduto le Ducati di Jack Miller e Francesco Bagnaia.