Juventus, Atalanta, Sampdoria e formula uno: le ultimissime

ROMA - Dopo due pareggi e tre sconfitte, la Juve torna a vincere contro un Bologna evanescente (secondo ko per Thiago Motta). I gol di Kostic, Vlahovic e Milik ridanno un po' di colore allo sbiadito inizio di stagione bianconero e almeno regalano il sorpasso sull'Inter, magra consolazione di una classifica ancora molto deficitaria. "Non era semplice, venivamo da un mese senza vittorie e la tensione era alta: siamo stati molto bravi, abbiamo fatto un passetto" il commento di allegri a fine gara. Il Napoli va, l'Atalanta anche. Risposta doveva essere e risposta è stata per la squadra nerazzurra, vittoriosa per 1-0 al Gewiss Stadium sulla Fiorentina grazie alla rete di Lookman in una partita decollata soltanto nella ripresa. Dopo Bologna e Monza, anche la Sampdoria cambia la guida tecnica. Dopo appena otto giornate sono già saltate tre panchine nella stagione 2022/2023: il club blucerchiato ha deciso di esonerare il tecnico Marco Giampaolo a seguito della pesante sconfitta interna contro il Monza (0-3). Cinque secondi di penalità per Sergio Perez che resta il vincitore del gran premio di Singapore, 17/a prova del mondiale di Formula Uno. Il messicano era sotto investigazione per non avere rispettato la distanza dalla Safety car.