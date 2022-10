Mbappé, formula uno, Hamilton e pallavolo: le ultimissime

Mbappé è il più pagato del mondo. Pole di Verstappen. Le accuse di Hamilton. L'Italvolley femminile continua a vincere ai Mondiali 2022

ROMA - L'attaccante del Psg e della Francia Kylian Mbappe diventerà in questa stagione il calciatore più pagato al mondo, spezzando per la prima volta dopo molti anni il dominio assoluto della coppia Lionel Messi-Cristiano Ronaldo. Lo rileva una stima di Forbes, secondo cui nella stagione 2022-2023 il francese guadagnerà 128 milioni di dollari (131 milioni in euro), tra stipendio al Psg e contratti pubblicitari ma al lordo di tasse e compensi agli agenti. L'Italvolley femminile continua a vincere ai Mondiali 2022. Sul parquet dell'Ahoy di Rotterdam, dopo aver battuto ieri l'Argentina ed aver conquistato i quarti di finale, le azzurre del ct Mazzanti hanno sconfitto la Cina per 3-0 in un match valido per il girone E confermando il primato in classifica. Max Verstappen partirà in pole position nel Gran Premio del Giappone di Suzuka. Il pilota olandese chiude la Q3 con il tempo 1'29"304 davanti alle Ferrari di Leclerc (secondo a 10 millesimi) e Sainz (a 57 millesimi). Brucia ancora a Lewis Hamilton e all'intera Mercedes il ricordo fresco di Abu Dhabi 2021. Un dolore rinnovato dopo lo scoppio del caso budget cap, che proprio nel 2021 sarebbe stato sforato da Red Bull e Aston Martin. Interpellato a Suzuka sul tema, Hamilton non si è sottratto, pur con l'uso del condizionale: "Ricordo che quei ragazzi (La Red Bull, ndr) nei successivi GP continuavano a scaricare pezzi dai camion, almeno altri quattro aggiornamenti. Noi eravamo fermi e mi rendevo conto che sarebbe stato sempre più difficile batterli".