Milan, Inter, Conte e Frattesi: le ultimissime

Il Milan aggancia la vetta, crisi Juve. L'Inter supera il Sassuolo. Le lacrime di Conte. Frattesi: "Sognavo la Roma"

ROMA - Il Milan batte 2-0 la Juve a San Siro. Leao coglie ben due pali po ci pensa Tomori a sbloccare alla fine del primo tempo. Nella ripresa Brahim Diaz sfrutta un errore di Vlahovic e trova il raddoppio con una grande azione. Nel posticipo 1-1 tra il Bologna e la Sampdoria del neo tecnico Stankovic: padroni di casa avanti con Dominuqe pareggio ospite di Djuricic. Dopo la vittoria sul Barcellona in Champions League, l'Inter si rilancia anche in campionato. Grazie ad una doppietta di Dzeko, la squadra di Inzaghi supera 2-1 il Sassuolo al Mapei Stadium. Di Frattesi il momentaneo pareggio per i neroverdi di Dionisi. Grazie a questi tre punti i nerazzurri di Inzaghi provano a risalire la classifica, scavalcano la Juventus si portano momentaneamente al settimo posto a quota 15 punti a -1 dalla Roma. Toccante momento in Brighton-Tottenham, partita di Premier League prima delle quale è stato ricordato, con un minuto di silenzio, Gian Piero Ventrone, storico preparatore atletico ex Juventus scomparso giovedì scorso. Da qualche mese faceva parte dello staff degli Spurs con Antonio Conte, il quale con Ventrone aveva lavorato anche quando era ancora un calciatore e giocava in bianconero. Così oggi, durante il minuto di silenzio, non sono passate inosservate le lacrime dell'attuale manager del Tottenham. Il sogno infranto per Davide Frattesi, grande tifoso romanista. Il centrocampista del Sassuolo, è stato intervistato da Dazn dopo la partita contro l'Inter e ha parlato proprio della trattativa estiva tra la Roma e i neroverdi: "Sinceramente ho fatto un ritiro schifoso. Sognavo di tornare a Roma e non si è concretizzato, ci sono rimasto male. Poi mi sono rimboccato le maniche, per andare in un top club bisogna dare il massimo qua, dove sono contento di essere rimasto".