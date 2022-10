Milan, Lazio, Inter e formula Uno: le ultimissime

con Manganiello. Abodi interviene su quanto accaduto nella curva dell'Inter. In Messico vince Verstappen

ROMA – Il Torino batte il Milan 2-1 e ferma la corsa dei rossoneri che vanno a -6 dal Napoli primo. Proprio sul più bello la Lazio crolla in casa contro la Salernitana 1-3. Seconda sconfitta stagionale per i biancocelesti che, così come avvenuto lo scorso 3 settembre contro il Napoli, sono stati fermati da una squadra campana. Oltre il danno anche la beffa Sarri nel derby di domenica prossima contro la Roma dovrà anche fare a meno di Milinjovic che, tenuto precuazionalmente in panchina, è entrato nella ripresa giusto in tempo per vedersi sventolare dal cointestatissimo Manganiello un generoso giallo che gli costerà la squalifica. “Se parlo mi danno sei mesi di squalifica” il laconico commento di Sarri a fine gara. "Mi sono informato, quello che è successo è inaccettabile, non è tollerabile. Sono certo che saranno presi immediati provvedimenti. Non solo parole!". Così il ministro dello Sport, Andrea Abodi è intervenuto, rispondendo ad un tweet, su quanto accaduto nella curva dell'Inter durante l'incontro con la Sampdoria, dove i tifosi sono stati costretti dagli ultrà a lasciare lo stadio all'intervallo, come segno di rispetto per la morte del loro leader, Vittorio Boiocchi. La Red Bull di Max Verstappen ha vinto il Gran Premio di Formula 1 del Messico conquistando la quattordicesima vittoria stagionale stabilendo un record. Ascolta le news del pomeriggio