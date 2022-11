Napoli, derby e Inter: le ultimissime

Il Napoli consolida il primato in classifica intanto rubata l'auto della moglie di Kim. Attesa per Roma-Lazio. Inzaghi sfida Allegri

ROMA – Inarrestabile Napoli va a vincere anche a Bergamo 2-1 contro l'Atalanta e cosolida il primo posto andando proprio a +8 dalla squadra di Gasperini seconda in classifica in attesa che scenda in campo il Milan. Ancora un'auto rubata ai danni di un giocatore del Napoli. Questa volta la vittima del furto è stata la moglie di Kim. Domani altri due big match alle 18 il derby Roma-Lazio. Formazioni quasi fatte, la Roma di Mourinho con il 3-4-2-1 con Rui Patricio in porta, in difesa Mancini, Salling e Ibanez. Nel mezzo Karsdorp, Cristante, Camara e Zalewski cin Pellegrini e Zaniolo alle spalle di Abraham. Risponde Sarri con il consueto 4-3-3 con Provedel in porta. In difesa Lazzari, Casale, Romagnoli e Marusic. Nel Mezzo Vecino, Cataldi e Luis Alberto. Tridente formato da Pedro, Anderson e Zaccafgni. Alle 20.45 la sfida tra Juventus e Inter, Inzaghi sfida allegri senza paura: “Sappiamo l'importanza della partita, la Juve è in salute come l'Inter. Troveremo una squadra in ripresa, uno stadio caldo ma andremo lì per fare la nostra partita. Abbiamo per la Juventus un grandissimo rispetto ma non paura". Ascolta le news del pomeriggio