Abraham, Provedel, Dragokwsi e Abodi: le ultimissime

Abraham: "Chiedo scusa". Provedel: "Torenermo più forti". Lussazione alla caviglia per Dragokwsi. Abodi torna sugli abusi alle ginnaste

ROMA - L'attaccante della Roma Tammy Abraham si scusa con i tifosi dopo i fischi ricevuti al termine della gara contro il Torino. Il centravanti questa mattina a postato sui social un mea culpa verso i romanisti: "Non è stato l'inizio da favola che tutti avremmo voluto ma nella vita ci sono sempre alti e bassi. Per i tifosi, per la Roma, meritate di più ed è quello che io e la mia squadra vi daremo dopo la sosta. Grazie ai veri tifosi che non ci hanno mai lasciato nel bene e nel male. I momenti brutti rendono migliori i momenti belli. Cci vediamo presto. Daje Roma Sempre". Dopo il pesante 3-0 rimediato a Torino contro la Juventus la Lazio si prenderà un paio di giorni di riposo prima di tornare a lavorare in vista della ripresa del campionato prevista a gennaio. sarri a fine gara non ha fatto drammi per la sconfitta guardando al bicchiere mezzo pieno, oggi via social Provedel, che è stato convocato da Mancini per le due amichevoli dell'Italia, ha suonato la carica: "Sosta che serve per ricaricarsi, lavorare e migliorare. Così si riparte più forti, forza Lazio". "Mi auguro che con la dovuta trasparenza e determinazione chi ha qualcosa da dire lo dica e chi deve valutare lo valuti. Io continuerò a essere presente e rendere tutto tempestivo e chiaro. Credo nelle pene giuste, non in quelle esemplari. I ragazzi e le ragazze devono sentirsi rispettati e liberi di denunciare. E' necessario che non si superino certi limiti". Lo ha detto Andrea Abodi, ministro per lo sport e per i giovani, parlando del caso che ha colpito la Fgi dopo le denunce di alcune ex ginnaste per aver subito abusi psicologici da parte dello staff della nazionale. Il portiere dello Spezia Bartolomej Dragowski ha riportato la lussazione della caviglia destra e al momento sono "escluse fratture ossee". Questo l'esito della visita ortopedica medici a cui è stato sottoposto il calciatore polacco, infortunatosi gravemente ieri al Bentegodi di Verona in uno scontro con l'attaccante gialloblù Lasagna. Ascolta le news della mattina