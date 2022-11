Luis Alberto, Mourinho, Ronaldo e ATP Finals: le ultimissime

Alfaro: "Luis Alberto non è a suo agio". Mourinho chiede rinforzi. CR7: "Ten Hag non mi ha rispettato". Alle ATP Finals Fritz in semifinale

ROMA – L'avventura di Luis Alberto nella Lazio è ormai ai titoli di coda. La conferma arriva da uno dei suoi agenti Miguel Alfaro in un'intervista al Corriere dello Sport oggi in edicola: “Tutto è rispettabile e giustamente tocca all’allenatore decidere. Ma è anche rispettabile che un giocatore che fa già parte della storia del club, che ha vinto titoli, che ha dato e sta dando tutto ancora per la Lazio, non si senta a suo agio in una situazione come questa”. “Sicuramente la situazione si risolverà, anche se si dovesse accettare che nel calcio spesso i cicli possono finire” conclude. Il primo acquisto della Roma nel 2023 sarà Ola Solbakken. La speranza di Mourinho è che non sia l’unico. Perché al tecnico non basta l’attaccante del Bodo, peraltro non scelto da lui. Aspettando il rientro di Wijnaldum e dei vari infortunati, la Roma non farà acquisti nel mercato invernale e non ci saranno cambi nel piano di Pinto, soprattutto senza cessioni a titolo definitivo. Continuano le rivelazioni di Cristiano Ronaldo dopo la rottura con il Manchester United e così ha spiegato il motivo per cui lo scorso 19 ottobre si è rifiutato di entrare in campo nella sfida contro il Tottenham: "Ten Hag mi ha provocato. Non ho rispetto per lui perché non ha rispetto per me". Fritz supera Auger-Aliassime e approda alle semifinali delle Atp Finals, dove troverà Djokovic. L'americano batte il canadese in due ore e 47 minuti con i parziali di 7-6, 6-7, 6-2.