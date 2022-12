Giappone, Germania, Muller e Frappart: le ultimissime

Passano Giappone e Marocco. Muller saluta la Germania eliminata. La Fifa festeggia la prima donna arbitro della competizione

ROMA – Prosegue la fase a gironi del Mondiale di calcio in Qatar con la penultima giornata: per il girone H due le sfide delle 16 Repubblica di Corea-Portogallo e Ghana-Uruguay. Ronaldo già agli ottavi manca chi passerà da seconda. Alle 20 si completerà invece il Girone G con Camerun-Brasile e Serbia-Svizzera con i verdeoro già certi di passare agli ottavi. Altra gara, altro girone, altra sorpresa: dopo aver battuto la Germania il Giappone supera anche la Spagna 2-1 e si qualifica agli ottavi da prima in classifica dove affronterà la Croazia. Piangono i tedeschi eliminati nonostante la vittoria sul Costa Rica, dice bene alla Spagna che da seconda agli ottavi sfiderà il Marocco che batte 2-1 il Canada e vince il girone F. Eliminato il Belgio che contro la Croazia, promossa da seconda, non va oltre uno sciapo 0-0. Dopo l'amara vittoria contro la Costa Rica, uno dei veterani della squadra, Thomas Muller, ha espresso tutta la sua amarezza, preannunciando l'addio alla Nazionale dopo dodici anni. "History makers". Così la Fifa, con due tweet, celebra Stephanie Frappart, arbitro francese e prima donna a dirigere una partita al Mondiale uomini, Costarica-Germania. Sul suo profilo social, la Fifa posta la foto di Frappart con le due guardalinee che l'hanno assistita la brasiliana Neuza Back e la messicana Karen Diaz Medina, tutte sorridenti, e il video della terna che scende in campo per il riscaldamento.