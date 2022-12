Olanda, Olimpiadi, Pelé e Juventus: le ultimissime

L'Olanda viola ai quarti. Il Qatar sogna i Giochi 2036. Mondo dello sport in ansia per Pelé. Nuovi dettagli sull'inchiesta Juventus

ROMA - E' l'Olanda la prima squadra qualificata ai quarti di finale del Mondiale in Qatar: i tulipani hanno superato gli Stati Uniti per 3-1 e affronteranno la vincente tra Argentina-Australia. Gli americani partono meglio, e falliscono il vantaggio con Pulisic.L'Olanda passa al 10': cross di Dumfries dalla destra e tiro calibratissimo di Depay. Raddoppio con Blind in avvio di ripresa gli Stati uniti falliscono due clamorose occasioni per accorciare le distanze. Poi trovano il gol di Wright. Ma l'Olanda segna ancora con Dumfries e chiudono i conti. Prossima tappa le Olimpiadi del 2036. Il Qatar non si ferma e pensa che i mondiali di calcio in corso possano essere un trampolino di lancio per oranizzare anche il più grande evento sportivo, i Giochi olimpici appunto. Pelé non risponde più alla chemioterapia ed è stato trasferito nel reparto delle curve palliative dell'ospedale in cui è ricoverato da martedì scorso. Lo riporta il quotidiano brasiliano 'Folha de Sao Paulo'. Matthijs de Ligt e Mattia De Sciglio hanno consegnato ai pm copia delle conversazioni sul gruppo Whatsapp dei calciatori della Juventus in cui Giorgio Chiellini spiegava l'accordo con Andrea Agnelli in merito alla manovra stipendi. Ascolta le news della mattina