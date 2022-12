Inghilterra, Francia, Juventus e sci: le ultimissime

Ai quarti del Mondiale sarà Inghilterra-Francia. I pm convinti che la Juve abbia fatto "una scelta aziendale". Niente tripletta per la Goggia

ROMA - L’Inghilterra ha battuto 3-0 il Senegal affronterà nei quarti la Francia, sempre ad Al Khor, sabato 10 alle ore 20 italiane. La squadra di Southgate ha allungato a 270 minuti l’imbattibilità della propria porta e ha trovato i primi gol di Henderson e Kane, settimo e ottavo giocatore diverso dei Tre Leoni in gol in questo Mondiale: sono 12 i gol realizzati dagli inglesi in quattro partite. Di Saka la rete a mezz'ora dalla fine che chiude i giochi. Nell'altro match Mbappè risponde alla prodezza di sabato di Messi e con due reti ed un assist stende la Polonia e trascina la Francia ai quarti di finale volando in testa alla classifica dei cannonieri del Mondiale con 5 gol. Al Thumama Stadium finisce 3-1 al termine di un match ampiamente dominato dai blues che avrebbero potuto rendere il pomeriggio molto più amaro ai polacchi se fossero stati più cattivi sotto porta. Sblocca Giroud la doppiettòà di Mbappè Chiude i conti. C'è una "precisa scelta aziendale" dietro la crisi finanziaria della Juventus ed è "la crescita dei costi" legata in particolare ad acquisti e stipendi dei calciatori. E' quanto affermano i pm della procura di Torino nel documento con cui, lo scorso giugno, chiesero misure cautelari e interdittive per i dirigenti. Niente tripletta quest'anno a Lake Louise per Sofia Goggia che è comunque arrivata buona quinta nel primo superG della stagione. Ha vinto la svizzera Corinne Suter, con il tempo di 1.20.75, di un soffio davanti alla austriaca Cornelia Huetter (1.20.77), mentre il terzo posto è andato alla norvegese Ragnhild Mowinckel (1.20.91). Ascolta le news del pomeriggio