Inter, Genoa, Qatar e Cozzoli: le ultimissime

Inzaghi: "Lo scudetto? Ci speriamo". Eto'o aggredisce uno youtuber. Cozzoli torna sulla questione Flaminio

ROMA - Il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi non molla e alla domanda se l'Inter possa ancora vincere lo scudetto va dritto: "È l'augurio e la speranza. Il Napoli ha fatto un cammino importante che ha fatto sì che ci sia questo distacco ma mancano 23 partite alla fine, c'è spazio per tutti e bisognerà riprendere nella miglior maniera". Il Genoa ha ufficializzato l'esonero del suo allenatore tedesco, Alexander Blessin. "Il club ringrazia l'allenatore per il lavoro svolto in questi mesi e gli augura il meglio per il suo futuro professionale". Riprovevole episodio ai Mondiali in Qatar con protagonista negativo Samuel Eto'o. L'ex attaccante dell'Inter e del Barcellona, ora presidente della Federazione del Camerun, ha perso letteralmente la testa dopo Brasile-Corea del Sud. L'ex calciatore all'uscita dallo stadio 974 è stato fermato da alcuni tifosi per selfie ed autografi. Poi uno youtuber algerino si è avvicinato a lui con la sua videocamera probabilmente dicendogli qualcosa che ha fatto scattare l'ex Inter come mostrato dal video esclusivo del sito "La Opinión". "Non c'è alcun caso con il Coni, anzi c'è una rinnovata volontà di collaborazione che anche grazie al ministro Abodi farà bene al mondo dello sport". Lo ha detto Vito Cozzoli, presidente e ad di Sport e Salute, a margine del convegno Anif allo Stadio Olimpico, tornando sul contenzioso con il Campidoglio per la gestione passata del Flaminio, dopo che ieri il presidente del Coni Giovanni Malagò aveva definito "una caduta di stile" il comportamento di Sport e Salute sulla questione. "Noi continueremo doverosamente a difendere e promuovere l'interesse pubblico qualunque sia il suo nome di ieri e di oggi - conclude Cozzoli. Ascolta le news della mattina