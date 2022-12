Portogallo, Marocco, Juventus e Sampdoria: le ultimissime

Il Portogallo batte 6-1 la Svizzera, il Marocco elimina la Spagna. La Juve risponde alla Deloitte. Offerta di Merlyn Partners per la Samp

ROMA – Gli ottavi di finale della coppa del mondo di calcio in Qatar si chiudono con la vittoria per 6-1 del Portogallo sulla Svizzera. I portoghesi ai quarti sfideranno il Marocco che contro la Spagna ha scritto la storia: lo ha fatto a spese di una squadra che subisce ancora il sortilegio dei calci di rigore, come in Russia nel 2018. "I rilievi della società di revisione si basano su interpretazioni e applicazioni di regole contabili e giudizi e valutazioni che Juventus non condivide, anche tenuto conto degli ulteriori approfondimenti di natura legale e contabile svolti dalla società sulla base di pareri rilasciati da esperti indipendenti": la Juventus risponde così a Deloitte, la società che ha esaminato il bilancio al 30 giugno 2022 del club bianconero. Tecnicamente si chiama manifestazione d'interesse, semplicemente significa che il Merlyn Partners è pronto a fare un'offerta per acquistare la Sampdoria. Dopo aver visionato i bilanci e aver dialogato per diverse settimane con l'advisor Lazard, il fondo statunitense è partito per l'assalto decisivo, col manager Alessandro Barnaba che vuole rilevare la maggioranza della società ligure che versa in gravi difficoltà economiche. Ascolta le news del pomeriggio