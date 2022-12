Ronaldo, Spalletti, Endrick e Acerbi: le ultimissime

CR7 smentisce l'accordo con Al Nassr. Il tecnico del Napoli esalta Kim. Colpo in arrivo per il Real Madrid. La promessa del difensore al Corriere dello Sport

ROMA - "No, non è così" è stata la risposta di Cristiano Ronaldo, ieri notte nella zona mista del Lusail Stadium dopo la partita dei Mondiali fra Portogallo e Svizzera, a chi gli chiedeva del suo imminente trasferimento in Arabia Saudita per giocare nell'Al Nassr di Rudi Garcia. "Dopo la partenza di Kalidou Koulibaly, abbiamo dovuto prendere un grande giocatore, che colmasse il vuoto lasciato in difesa. Quando ho visto Kim Min-Jae, ho capito dopo pochi istanti tutta quali qualità portasse in dote e che grande campione fosse". Parola di Luciano Spalletti, in un'intervista rilasciata ai media turchi alla vigilia dell'amichevole Antalyaspor-Napoli. La nuova stella del calcio brasiliano, il 16enne attaccante del Palmeiras Endrick, è sul punto di essere acquistato dal Real Madrid. Secondo quanto scrivono 'Marca' e 'O Globo', il Real ha deciso di pagare i 60 milioni della clausola rescissoria prevista dal contratto (il primo da professionista) che il ragazzo ha firmato con il Palmeiras. Intervista esclusiva del difensore dell'Inter Francesco Acerbi al Corriere dello Sport: "Se vinciamo contro il Napoli - promette - possiamo vincere lo scudetto".