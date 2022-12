Qatar, Juventus, Germania e Gilardino: le ultimissime

Infantino: “Al mondiale supereremo i 5 miliardi di telespettatori”. Abodi: “Nello sport si può morire e rinascere”. Flick resta ct della Germania. Esordio sulla panchina del Genoa per Gilardino

ROMA - "Nella prima fase, quella a gironi, abbiamo già superato i due miliardi di spettatori tv in tutto il mondo: sono sicuro che arriveremo a cinque miliardi". Lo ha detto il presidente Fifa, Gianni Infantino, tracciando un bilancio della prima fase dei Mondiali in Qatar che riprenderanno venerdì 9 e sabato 10 dicembre con i quarti di finale. "Mi trovo in mezzo tra la procura e la procura federale. Non sono certo io a dire chi è colpevole e chi no. Però la cosa bella dello sport è che si può morire e rinascere. È successo a tante squadre, il Napoli, il Palermo e alla Juventus stessa che è andata in serie B. A costo di essere giudicato un pericoloso sognatore, credo che debba arrivare il momento della chiarezza e della responsabilità". Lo afferma il ministro dello sport, Andrea Abodi, conversando in Transatlantico con i cronisti e rispondendo a chi gli chiedeva cosa può succedere ora alla Juventus. L'allenatore della nazionale di calcio tedesca, Hansi Flick, resterà al suo posto, nonostante l'eliminazione ai gironi in Qatar. Flick guiderà la squadra tedesca agli Europei del 2024, che si svolgeranno proprio in Germania. Lo ha comunicato oggi la Federazione calcistica tedesca Dfb, che rinnova la fiducia all'allenatore. "Sono orgoglioso e motivato di fronte a questa nuova esperienza. Ho trovato un gruppo con grande voglia e disponibilità: in questi due giorni abbiamo lavorato con entusiasmo. Domani in campo serviranno umiltà e sacrificio, contro una squadra molto ben organizzata, per riuscire a imporre la nostra identità. Non vedo l'ora di entrare al Ferraris". Sono le prime parole rilasciate ai canali social del club rossoblù di Alberto Gilardino, da ieri nuovo tecnico della prima squadra del Genoa. Ascolta le news del pomeriggio