Ancelotti, Napoli, Inter e Serie A: le ultimissime

Ancelotti: "È finito il tempo degli integralisti". Vittorie in amichevole per Napoli e Inter. Presentato il nuovo pallone della Serie A

ROMA - Intervista esclusiva di Carlo Ancelotti oggi su Corriere dello Sport in edicola: "È finito il tempo degli integralisti" spiega il tecnico del Real Madrid che ammette: "Anch’io sono più flessibile: si sono evoluti i calciatori, organizzati gli avversari. Il Brasile? Completo. Ronaldo non dà problemi ma gol" poi prosegue: "Vinicius e Mbappé hanno esplosività e velocità di base fuori dal comune. Visti dal vivo sono pazzeschi. Per gli attaccanti siamo in una fase di transizione Richarlison non è il tipico brasiliano, ma è tra i migliori". In una partita amichevole disputata nello stadio di Antalya, località della Turchia nella quale il Napoli è in ritiro, gli azzurri hanno battuto 3-2 l'Antalyaspor. I gol per la squadra di Spalletti sono stati segnati nel primo tempo da Raspadori all'8' e da Politano al 14' e nella ripresa da Raspadori al 16'. Per i turchi le reti sono state messe a segno entrambe nella ripresa, da Mehmedi al 10' e da Ozmert al 41'. Il Napoli ha colpito due pali con Raspadori e Simeone. Successo per l'Inter nella seconda amichevole del ritiro invernale a Malta. I nerazzurri di Simone Inzaghi hanno battuto per 4-0 gli austriaci del Red Bull Salisburgo grazie alle reti di Mkhitaryan, Acerbi e Valentin Carboni, oltre a una autorete di Bernardo. L'Inter concluderà venerdì il mini-ritiro a Malta e tornerà in campo in un nuovo test amichevole il prossimo 17 dicembre a Siviglia contro il Betis. Puma, partner tecnico ufficiale della Lega Serie A dall`inizio della stagione calcistica 2022/23, ha presentato il pallone da gioco ufficiale per la stagione invernale 2023.