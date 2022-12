Spagna, Pellegrini, Ronaldo e Gilardino: le ultimissime

Spagna affidata a de la Fuente. Pellegrini: "Vincere un trofeo emozione unica". Smentito l'addio al Mondiale di CR7. Prima vincente per Gilardino

ROMA - Ora è ufficiale: Luis Enrique non è più il ct della Spagna. La sconfitta ai calci di rigore con il Marocco e la conseguente eliminazione agli ottavi di finale del Mondiale, è costata la panchina all'ex allenatore della Roma. L'annuncio è arrivato attraverso un comunicato della Federcalcio Spagnola, che per la sua successione ha scelto l'attuale ct dell'Under 21 iberica Luis de la Fuente. “Aver vinto un trofeo da capitano è stato veramente emozionante”. Lo ha detto Lorenzo Pellegrini, capitano della Roma, nella sua intervista a FourFourTwo dopo che ieri erano già usciti degli estratti dove parlava di Abraham definendolo "vitale per la squadra e tra i top al mondo". La Federcalcio portoghese (Fpf) ha smentito in un comunicato stampa che Cristiano Ronaldo, lasciato in panchina negli ottavi di finale vinto contro la Svizzera (6-1) martedì scorso, avesse minacciato di abbandonare la Nazionale. Alberto Gilardino si regala un esordio da sogno riportando il Genoa alla vittoria dopo cinque giornate e regalando tre punti fondamentali nella corsa promozione. I rossoblù sconfiggono il Sud Tirol 2-0 grazie ai gol nella ripresa di Puscas e Aramu in una giornata che era iniziata con la convocazione di Portanova finito poi in tribuna tra l'indifferenza del popolo rossoblù. Ascolta le news del pomeriggio