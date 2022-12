Le ultime dai ritiri di Napoli, Lazio e Roma. Lahoz fermato dalla Fifa

Il Napoli chiude la propria tournée con un altro successo. In Turchia la formazione di Spalletti batte in rimonta il Crystal Palace. Nonostante lo svantaggio, la squadra partenopea ha saputo reagire al meglio, conquistando un successo meritato. La partita, giocata sotto una pioggia battente, nella prima parte è stata piuttosto equilibrata. Poco dopo la mezz'ora Zaha ha portato in vantaggio gli inglesi sfruttando un errore in fase di impostazione del Napoli. Ma nel giro di due minuti Osimhen con una marcatura pregevole, ha ristabilito l'equilibrio. Nella ripresa Spalletti ha cambiato modulo passando al 4-2-3-1; decisivo l'ingresso in campo di Raspadori che ha firmato una doppietta certificando la superiorità degli Azzurri .

Dopo un mese di assenza, ecco di nuovo Rick Karsdorp a Trigoria. Il terzino olandese questa mattina ha risposto alla convocazione della Roma e alle 10 si è presentato al Fulvio Bernardini. Arrivato a bordo di un suv nero, Karsdorp non si è fermato con i tifosi presenti fuori dal centro sportivo ma è subito entrato. Ha atteso qualche minuto a bordo del veicolo, poi un membro dello staff di Trigoria lo ha accompagnato all’interno degli uffici della Roma. Avrá un confronto con la dirigenza per discutere della situazione: riceverà una pesante multa per non aver risposto alla precedente convocazione e non essere partito per la tournée in Giappone. Alle 11 l’allenamento della Roma, Mourinho è nel centro sportivo ma è ancora in dubbio un incontro tra le parti. Tutto dipenderà dalla volontà di Karsdorp di allenarsi o meno questa mattina.

La Lazio inizia la fase 2 del ritiro invernale. Alle 15 partenza per la Turchia, destinazione Manavgat. Sino a sabato allenamenti e amichevoli, poi il rientro a Formello per preparare la prima partita del 2023 (4 gennaio con il Lecce). Tutti sull’aereo: gruppo al completo con Milinkovic e Vecino, i due laziali impegnati nel Mondiale in Qatar, entrambi eliminati durante la fase a gironi.

Dopo aver aperto un'inchiesta sul caos di Olanda-Argentina la Fifa ha ordinato che l'arbitro spagnolo Antonio Matheu Lahoz, duramente contestato per il suo comportamento nel quarto di finale dei Mondiali vinto ai rigori dalla 'Seleccion', non debba continuare ad arbitrare nel torneo in Qatar. Lo riporta l'agenzia argentina Telam. Le proteste dei giocatori di entrambe le squadre nei confronti del giudice di Valencia hanno portato la massima autorità del calcio internazionale ad analizzare il suo operato.