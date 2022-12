Lazio, Milan, Juventus e Ronaldo: le ultimissime

Inizia con una vittoria la serie di amichevoli che vedrà protagonista la Lazio da qui a Natale. Gli uomini di Sarri hanno battuto in Turchia il Galatasaray, nonostante il gol subito a freddo da Burak Yilmaz al quarto minuto. Il pareggio immediato porta la firma di Felipe Anderson, a inizio ripresa la giocata di Luis Alberto che decide la partita. Spazio per tutti nella squadra di Sarri, che nella ripresa ha cambiato 10 uomini. Venerdì il prossimo impegno sempre in Turchia contro l’Hatayspor.

Test di prestigio anche per il Milan di Pioli che in amichevole ha affrontato l'Arsenal a Dubai. La formazione rossonera, ormai da tre giorni in ritiro nella città degli Emirati Arabi Uniti, ha perso nella prima delle tre amichevoli che si giocheranno da qui a fine anno. 2-1 per i Gunners con le reti di Odegaard e Nelson, il gol del Milan nella ripresa porta la firma di Tomori.

La Procura di Torino ha rinunciato alle misure cautelari verso la Juventus, sia per quanto concerne la società, che per le persone fisiche. L'udienza era fissata per il 21 dicembre, ma da parte della Procura è arrivata la rinuncia all'appello. Ludovico Morello, Gip del Tribunale di Torino, aveva già respinto ad ottobre la richiesta di misure interdittive per Andrea Agnelli e gli altri indagati dell'inchiesta sui conti della società bianconera.

L'attesa e l'incertezza, sottolinea in Spagna As, "stanno erodendo il rapporto tra Ronaldo e il suo agente Mendes, alzando il livello di tensione negli ultimi giorni". Il potente procuratore finora non ha trovato una soluzione per far giocare il portoghese in Europa, e la pista più calda rimane quella che porta in Arabia Saudita, all'Al Nassr di Rudi Garcia, che offrirebbe circa mezzo miliardo di euro fino al 30 giugno 2025. Sempre secondo As però, Antero Henrique, attuale capo della Qatar Stars League, starebbe inviando direttamente a Ronaldo alcune proposte da club del Qatar, scavalcando così la figura di Mendes e accrescendo la tensione tra l'agente e il suo assistito. È tutto in bilico, il tempo passa e CR7 ora deve decidere il suo futuro.