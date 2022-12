Doncic, NBA, Manchester United e Chelsea: le ultimissime

Luka Doncic ha illuminato la notte Nba con una prestazione che entra di diritto nella storia del basket a stelle e strisce. L'ex campione del Real Madrid è il primo nella storia a mettere a referto una tripla doppia da ben 60 punti, conditi da 21 rimbalzi e 10 assist. Nessuno c'era mai riuscito prima e a farne le spese sono stati i New York Knicks, 126-121 dopo un overtime. Nelle altre dieci partite disputate nella notte Nba spicca la vittoria dei Los Angeles Lakers contro Orlando (129-110). Serataccia per Banchero e compagni che, reduci da 8 vittorie nelle ultime 10 partite, capitolano sotto i canestri di LeBron James (28 punti), Westbrook (tripla doppia da 15 punti, 13 rimbalzi e 13 assist) e Bryant (21 punti e 10 rimbalzi).

Nelle altre gare della notte vittorie per Wizards (116-111 su Philadelphia, ko nonostante i 48 punti e 10 rimbalzi di Embiid), Celtics (126-102 sui Rockets con 30 punti per Tatum), Pacers (129-114 sugli Hawks con 28 punti e 9 rimbalzi per Hield), Clippers (124-113 contro i Raptors con 23 punti e 16 rimbalzi per Zubac, mentre Toronto cade nonostante i 36 punti e 9 rimbalzi di Siakam). Vincono anche i Suns (125-108 sui Grizzlies), i Thunder (130-114 sugli Spurs), i Warriors (110-105 sugli Hornets) e i Nuggets (113-106 contro Sacramento).

Si sono giocate ieri due partite della 17esima giornata della Premier League. Nel Monday night serale il Manchester United di Ten Hag ha liquidato con un tondo 3-0 il Nottingham Forest a Old Trafford. A segno per i Red Devils Rashford e Martial nel primo tempo e Fred nel finale. Grazie alla vittoria lo United si porta momentaneamente a -1 dal quarto posto occupato dal Tottenham.

Nella gara giocata sempre ieri ma nel pomeriggio, il Chelsea ha avuto la meglio sul Bournemouth. La squadra di Potter si è imposta per 2-0, ripartendo al meglio dopo il Mondiale per provare a invertire il trend negativo di iniziò stagione. Decisive le reti di Havertz e Mount, entrambe nel primo tempo. Chelsea che sale a quota 24, a meno 6 dalla zona Champions. Il turno di Premier chiuderà oggi con la sfida tra Leeds e Manchester City.