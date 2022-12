Ligue 1, Psg, Galtier e Pellegrini: le ultimissime

Dopo la lunga sosta per il Mondiale in Qatar e la ripresa della Premier League con il classico boxing day, è tornato in campo oggi anche il campionato francese. Due le gare giocate nel pomeriggio, entrambe alle 15:00: l’Ajaccio ha battuto 1-0 in casa l’Angers, mentre è terminato 0-0 l’incontro tra Troyes e Nantes.

Sempre per la Ligue 1 in campo in questi istanti Auxerre e Monaco; alle 19:00 si affrontano Clermont e Lilla, mentre stasera alle 21:00 Brest-Lione e Paris Saint Germain-Strasburgo. Tra i parigini non ci sarà il fresco vincitore del Mondiale Leo Messi, che rientrerà dall’Argentina solo a gennaio, mentre sono a disposizione di Galtier sia Neymar che Mbappé.

A riguardo delle possibili ripercussioni che il Mondiale potrebbe portare in casa Psg, visto il dualismo tra Mbappe e Messi, trascinatori rispettivamente di Francia e Argentina, ha parlato in conferenza stampa l’allenatore dei parigini Galtier: “Kylian è voluto tornare piuttosto velocemente e per questo non escludiamo che sia per lui sia per Hakimi ci sarà un momento in cui dovranno recuperare, non tanto dal punto di vista fisico tanto da quello mentale. Era importante vedere il rapporto tra Kylian e Leo, Kylian ha avuto un ottimo atteggiamento, molto deluso, come ovvio che sia, ma con grande savoir faire e tanta classe è andato a complimentarsi con Leo”.

La Lazio è su Luca Pellegrini, terzino sinistro di proprietà della Juve e in prestito all’Eintracht Francoforte. Operazione per gennaio o per l’estate? La situazione rischia di diventare un rebus. Il mercato biancoceleste è vincolato dall’indice di liquidità. Lotito ha chiuso la cessione di Kamenovic allo Sparta Praga in prestito secco. A gennaio la Lazio sarebbe già nelle condizioni di acquisire un nuovo giocatore, purché arrivi con la stessa formula della cessione di Kamenovic e con gli stessi parametri d’ingaggio. Pellegrini intanto freme, vorrebbe tornare in Serie A.