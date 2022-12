Psg, Verratti, Ligue 1 e Manchester City: le ultimissime

Il Paris Saint Germain riparte con una vittoria da brividi. Fa tutto Marquinhos: segna il gol del vantaggio parigino nel primo tempo e nella ripresa, con una sfortunata deviazione propizia il pareggio dello Strasburgo. Dieci minuti più tardi il Psg resta in dieci: Neymar rimedia un doppio cartellino giallo nel giro di due minuti. All’ultimo istante di partita, quando nessuno ci credeva più, Mabppé scatta sul filo del fuorigioco e viene steso a tu per tu con il portiere avversario. Dagli 11 metri lo stesso Mbappé regala la vittoria ai suoi.

Proprio in prossimità del fischio d’inizio, lo speaker del Parco dei Principi ha annunciato il regalo di Natale del presidente Nasser al-Khelaifi per i suoi tifosi: Marco Verratti, in scadenza nel 2024, ha rinnovato ufficialmente con il Paris Saint Germain fino al 2026. Verratti, che ha giocato questa sera la partita numero 399 con i parigini, potrebbe dunque superare il record di Jean-Marc Pilorget, ad oggi bandiera del club con 435 presenze.

Oltre al Psg in serata è sceso in campo anche il Lione. Pioggia di gol sul campo del Brest, con l’Olimpique che si impone per 4-2. Doppietta per il baby Caqueret, gol di Cherki e di capitan Lacazette per gli ospiti, reti di Pereira Lage e Mounie per i padroni di casa. Nella sfida delle 19:00 il Lilla si è imposto 2-0 sul campo del Clermont, mentre in quella delle 17:00 vittoria per 3-2 in rimonta del Monaco sull’Auxerre. I risultati si vanno ad aggiungere alle due gare giocate alle 15:00 Ajaccio-Angers 1-0 e Troyes-Nantes 0-0. Domani le altre quattro partite che chiuderanno la sedicesima giornata.

Si è invece chiusa la diciassettesima in Premier League. Il Manchester City risponde all’Arsenal liquidando il Leeds in trasferta 3-1. Doppietta del solito Haaland, che raggiunge le 20 reti in campionato (doppio assist per Grealish). La rete che aveva aperto la gara nel recupero del primo tempo porta la firma di Rodri. Inutile il gol nel finale segnato da Struijk. Non si ferma mai la Premier: campionato inglese di nuovo in campo venerdì 30 gennaio.