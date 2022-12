Dybala, Chelsea, Verratti e Manchester City: le ultimissime

Dybala è rientrato. Il Chelsea mette sul piatto 115 milioni per Fernandez. Vewrratti rinnovafino al 2026. Doppietta di Haaland

ROMA – Reduce dalla vittoria al mondiale con l'Argentina Paulo Dybala è tornato questa mattina a Roma per mettersi a disposizione della formazione giallorossa in vista della ripresa del campionato. Nonostante la crisi del calcio in Inghilterra ci sono diversi club pronti a investire milioni di euro a gennaio per rinforzarsi. Tra questi c'è il Chelsea, che secondo i media sportivi d'Oltremanica sta per lanciare un'offerta monstre da 115/120 milioni di euro, al Benfica per portare subito a Londra il campione del mondo Enzo Fernandez. Marco Verratti è destinato a diventare il giocatore con più presenze nella storia del Paris Saint-Germain. Il centrocampista azzurro, già da dieci anni a Parigi e con il contratto in scadenza 2024, ha prolungato il sodalizio con i capitolini francesi, firmando fino al 2026. Inarrestabile Erling Haaland che grazie a una doppietta contribuisce al 3-1 del Manchester City sul Leeds in un incontro di Premier League, il primo per i Citizens dopo i Mondiali.