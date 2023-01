Vialli, Smalling, Parigi e Sinner: le ultimissime

E' morto Gianliuca Vialli. Roma in pressing su Smalling. Giocatore arrestato a Parigi con la cocaina nella valigia. Sinner all'Adelaide International

ROMA - Dopo Sinisa Mihajlovic e Pelé, un altro grande del calcio se ne va: è morto Gianluca Vialli. Nato a Cremona il 9 luglio 1964, aveva 58 anni e lottava con un tumore al pancreas da 5 anni. Il 14 dicembre l’ex attaccante della Nazionale aveva lasciato il ruolo di capo delegazione degli azzurri per "utilizzare tutte le energie psico-fisiche per aiutare il mio corpo a superare questa fase della malattia, in modo da essere in grado al più presto di affrontare nuove avventure e condividerle con tutti voi" come aveva scritto in un messaggioLa Roma in pressing su Smalling. Il miglior difensore giallorosso, che ha salvato insieme al connazionale Abraham la vittoria sul Bologna, va in scadenza a giugno e non ha ancora dato una risposta alla società, che da più di un mese gli ha proposto il rinnovo del contratto, senza neppure aspettare il raggiungimento del numero di presenze che lo rende automatico. Tiago Pinto ha offerto al suo procuratore anche un biennale, a cifre leggermente più basse di quelle attuali, ma il giocatore e il suo entourage hanno preso tempo, riservandosi di dare una risposta più avanti. Avventura da dimenticare per il calciatore della Martinica Jean-Manuel Nedra che milita nell'Aiglon du Lamentin, in prima divisione: il giocatore è stato fermato all'aeroporto Charles De Gaulle a Parigi per un controllo e quando gli hanno chiesto di aprire i bagagli, insieme a quelli della compagna hanno trovato 100 kg di cocaina nascosta nelle valigie. Jannik Sinner si ferma ai quarti dell'Adelaide International. A preoccupare il tennista azzurro più del ko per 7-5 6-1 con Sebastian Korda, numero 33 del mondo, è l'infortunio all'anca sinistra a dieci giorni dall'Australian Open.