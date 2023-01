Napoli, Alvini, trasferte vietate e Bonaventura: le ultimissime

“Napoli gode di più” è il titolo che campeggia oggi sulla prima pagina del Corriere dello Sport, all’indomani dei risultati maturati ieri. Pioli si sfoga: “Sbagliato l’approccio”, Milan allo sbando per 45 minuti, poi salvato da Leao e Calabria. Mercoledì prossimo in programma la Supercoppa italiana contro l’Inter: rossoneri già arrivati a Riad (hanno viaggiato di notte), nerazzurri che invece partiranno oggi per l’ora di pranzo. In giornata tocca a tutte le altre: Sassuolo-Lazio alle 12:30; Bologna-Udinese e Torino-Spazia alle 15:00; Atalanta-Salernitana alle 18:00; Roma-Fiorentina alle 20:45. Domani in serata Empoli-Sampdoria. Intanto il Napoli guarda tutti dall’alto, a + 9 sul Milan secondo.

Era l'ultima spiaggia per mister Alvini e purtroppo per lui la sua Cremonese si è arenata anche sull'ultimo ostacolo: la sconfitta di ieri contro il Monza è stata fatale al tecnico. Bastano i numeri a giustificare la decisione del club grigiorosso che ha sollevato ufficialmente dall'incarico il mister toscano dopo zero vittorie in 18 giornate.

Saranno vietate le trasferte ai tifosi di Roma e Napoli per due mesi dopo gli scontri avvenuti sull'autostrada A1. Si concretizzerà la linea dura annunciata dal Viminale, a confermarlo è lo stesso ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi in una conferenza stampa in Prefettura a Trieste: "Oggi pomeriggio probabilmente firmerò un provvedimento di prevenzione sulle trasferte dei tifosi di Roma e Napoli per i prossimi due mesi". Piantedosi ha parlato di "qualche provvedimento di prevenzione" non alternativo a misure individuali per i singoli autori - come i Daspo - per i quali è in corso una intensa attività di polizia. "Ma non potrò non fare a meno - ha aggiunto - di considerare un provvedimento generale di ordine pubblico per quanto riguarda le due tifoserie".

La Fiorentina e Jack Bonaventura continueranno il loro percorso per altre due stagioni. Il club toscano ha annunciato sui propri canali ufficiali di aver trovato l’intesa per il prolungamento contrattuale del centrocampista. L’accordo scadrà il 30 giugno 2024 con un’opzione per la stagione seguente che scatterà a determinate condizioni.