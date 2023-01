Inter, Gravina, Lazio e var: le ultimissime

L'Inter stende 3-0 il Milan. Botta e risposta Gravina-Casini. Vigilia di Coppa Italia per la Lazio. Clamorosa novità per la var

ROMA - L'Inter batte 2-0 il Milan e conquista la Supercoppa Italiana. Prima del match polemico botta e risposta tra il presidente della Figc Gravina e il suo omologo della Lega Calcio Casini. “Sarebbe l'ideale un ritorno a Roma o Milano” aveva stuzzicato Gravina, "rattristato" all'idea che su 58 mila spettatori nello stadio della capitale araba stasera c'erano solo 400 italiani. "Triste è che l'Italia non sia andata in Qatar", la replica da Riad di Casini, al telefono con l'ANSA. Un botta e risposta che certamente avrà un seguito. Vigilia di Coppa Italia per la Lazio che sfiderà il Bologna all'Olimpico. Sarri medita il turn over ed è pronto a rilanciare anche Patric alla sua ottava stagione in biancoceleste. Presto i tifosi, presenti allo stadio e non, potranno ascoltare parte del dialogo tra arbitro e addetto alla Var, con la spiegazione delle decisioni assunte per le azioni di gioco che richiedono l'intervento della video assistance referee. Ascolta le news del pomeriggio