Juventus, Lazio, Ronaldo e Figc: le ultimissime

Ai quarti di Coppa Italia sarà Juve-Lazio. Amichevole rovente tra CR7 e Messi. Novità in Figc

ROMA - La Juventus batte 2-1 il Monza negli ottavi di Coppa Italia e si qualifica ai quarti dove sfiderà la Lazio. Senza troppi problemi i biancocelesti battono il Bologna e per la dodicesima volta di fila volano ai quarti. Ai biancocelesti basta la rete al 33' del primo tempo di Anderson in un remake dell'azione che ha deciso l'ultimo derby con Pedro che ruba palla a Sosa e serve il brasiliano che regala a Sarri la qualificazione ai quarti. Il match tanto atteso tra Ronaldo e Messi se lo aggiudica l'argentino. Il Psg infatti piega la selezione saudita dell'Al Nassr/Al Hilal per (5-4) e si prende la Riyadh Season Cup. CR7 si consola con una doppietta e con il premio di migliore in campo. Emozioni, gol e tanti gesti tecnici l'hanno fatta da padrone, con la partita che ovviamente è calata di tono negli ultimi minuti, dopo un'ora abbondante di spettacolo e ritmi intensi. Sul sito istituzionale della Figc è disponibile da oggi un motore di ricerca sull'archivio documentale delle decisioni dei giudici di secondo grado della Federcalcio, massimo organo di giustizia interno. Ascolta le news del pomeriggio