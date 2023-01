Zaniolo, Sarri, Chiesa e Sinner: le ultimissime

Zaniolo è in vendita. Sarri: "Luis Alberto è in grande forma". Chiesa torna al gol dopo l'infortunio. Sinner sfiderà Tsitsipas in Australia

ROMA - Nicolò Zaniolo è in vendita. Il clamoroso scenario ha preso corpo nelle ultime ore, seguendo un percorso condiviso tra le parti. All’inizio della settimana il general manager della Roma, Tiago Pinto, ha incontrato l’entourage del giocatore. Dalla riunione è emersa una verità non più rimandabile. La Lazio batte il Bologna 1-0 e vola ai quarti di Coppa Italia dove sfiderà la Juventus che ha superato 2-1 il Monza, Sarri ha puntato sui titolari: "Il messaggio è chiaro: si trattava di una partita ad altissimo rischio in una competizione che all'inizio ha scarso interesse ma poi diventa importante". Luis Alberto ancora una volta è stato tra i migliori in campo: "Da due mesi è un giocatore in grandissima forma fisica e mentale, purtroppo per un mese e mezzo non ci sono state partite. In questo momento è un giocatore totale”. "Il 2022 è stato un anno molto brutto per me, adesso sto lavorando per tornare in forma e per dare una mano ai compagni". Così Federico Chiesa, match-winner della Juventus in Coppa Italia contro il Monza, finalmente in gol a 12 mesi di distanza dall'infortunio al ginocchio. Jannik Sinner accede agli ottavi di finale degli Australian Open di tennis. Nel terzo turno del primo dei quattro tornei annuali del Grande slam in corso a Melbourne, il 21enne altoatesino numero 16 al mondo ha battuto in rimonta il 30enne ungherese Marton Fucsovics (n.78) col punteggio di 4-6 4-6 6-1 6-2 6-0 dopo oltre 3 ore e mezza di gioco. Il prossimo avversario di Sinner sarà il n.4 del ranking mondiale Stefanos Tsitsipas. Il 24enne greco ha eliminato il 26enne nederlandese Tallon Griekspoor (n.63) per 6-2 7-6(7-5) 6-3.