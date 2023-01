Mancini, Roma, Lazio e Serie A: le ultimissime

Il ct parla di Zaniolo. Karsdorp-Roma, ancora gelo. Sarri parla prima di Lazio-Milan. Tra poco Bologna-Cremonese

Nel corso dell’evento"Allenare l’Azzurro”, svoltosi oggi al Salone d'Onore del Coni, Roberto Mancini ha affrontato diversi temi.

Sul caso Zaniolo, sempre più lontano dalla Roma, il ct della Nazionale ha commentato: "Zaniolo? Il mio pensiero è sempre lo stesso. Dal primo giorno che l'ho visto penso che sia un ragazzo con grandi qualità, credo che debba mettersi a disposizione della squadra come sempre, come fanno tutti i giocatori, e sfruttare il suo talento”.

Potrebbe essere oggi la giornata decisiva per il futuro di Rick Karsdorp. O forse no. Il terzino olandese, che si allena con i compagni ma non viene mai convocato dopo che Mourinho, lo scorso novembre, lo aveva invitato a trovarsi una squadra per gennaio, potrebbe lasciare Trigoria quanto prima visto che, al momento, una riconciliazione, con tanto di avvocati di mezzo, sembra difficile. In ogni caso, stamattina, il fratello Kevin era a Trigoria ma, contrariamente alle previsioni, non c'è stato alcun incontro con Tiago Pinto.

Lazio-Milan è un match fondamentale per un posto Champions. I biancocelesti sono chiamati a rispondere a Roma e Atalanta, c'è voglia di riprendersi il quarto posto con l'uscita di scena, almeno momentanea per via della penalizzazione, da parte della Juve. All'Olimpico, che si preannuncia bollente, sarà battaglia vera. E in conferenza stampa, Maurizio Sarri, ha parlato del momento e della partita che sarà: “Non serve essere superficiali, affrontiamo i campioni d’Italia con individualità di alto livello. Negli scontri diretti ci hanno sempre messo in difficoltà. Il Milan è forte e dopo il derby perso hanno voglia. Dentro la nostra testa dobbiamo avere l'opportunità che ci offre la partita, consapevoli delle difficoltà e con la voglia di sfruttare le occasioni.

Alle 18:30 al Dall’Ara andrà in scena Bologna Cremonese. In casa rossoblù Ferguson dovrebbe riprendersi il posto sulla trequarti, con Orsolini a destra e Soriano a sinistra. Barrow punta centrale. Stop per Medel. In mediana Schouten-Dominguez. Ballardini deve valutare le condizioni di Ferrari. Benassi favorito per partire dal 1' a centrocampo, a destra ballottaggio Zanimacchia-Sernicola. In avanti accanto a Okereke ci sarà Ciofani, out Dessers.