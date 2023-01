Mourinho, Serie A, Barcellona e Fiorentina: le ultimissime

Mourinho compie 60 anni. Incontro Rocchi-tecnici di A sul fuorigioco semi-automatico. Il Barcellona in semifinale di Coppa del Re. La Fiorentina vince la Supercoppa Primavera

ROMA – Oggi il tecnico della Roma José Mourinho compie 60 anni. L'allenatore festeggerà con una cena privata in un ristorante di Roma. La teste dell'allenatore però è solo alla sfida di domenica sera contro il Napoli che dirà molto sulla corsa alla Champions della squadra giallorossa. Al Maradona il portoghese dovrà fare a meno di Celik che è stato squalificato dal Giudice Sportivo per una giornata. Il fuorigioco semi-automatico, di imminente introduzione anche in Serie A, dopo l'esordio nella Supercoppa Italiana, è stato al centro di un incontro tecnico, nato su impulso della Figc in sinergia con l'Aia, che ha visto collegati gli esponenti delle 20 società con il responsabile della Can, Gianluca Rocchi. Il Barcellona vola in semifinale di Coppa del Re. La squadra di Xavi si è imposta per 1-0 al Camp Nou sulla Real Sociedad. La Fiorentina si aggiudica per il secondo anno consecutivo la Supercoppa Primavera. I viola hanno battuto 2-1 l'Inter nella sfida disputata all'U-Power Stadium di Monza.