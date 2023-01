Roma, Lazio, Juve e F.A. Cup: le ultimissime

Mourinho-Zaniolo, ancora gelo. Il tecnico biancoceleste non cambia idea sull'obiettivo quarto posto. I bianconeri oggi conosceranno le motivazioni della sentenza. De Zerbi batte di nuovo Klopp

José Mourinho tra Napoli-Roma e il caso Zaniolo. Al termine del match il tecnico portoghese ha commentato il risultato della partita ai microfoni di Dazn, parlando anche della situazione legata all'attaccante giallorosso. L’infortunio di Abraham può riaprire le porte a Zaniolo?

“Non so se sia infortunato o stanchezza. Non ho capito cos’abbia lui e Matic, è stata una partita molto dispendiosa, non so se siano infortunati. Voglio gente così, voglio gente che vuole giocare per la Roma e che sia disponibile. Quando tu non stai bene nella famiglia, devi andare via, devi trovare una soluzione. La famiglia è per chi vuole stare con noi”.

Pareggia la Lazio contro la Fiorentina all'Olimpico. Segna Casale, pareggia Nico Gonzalez. Biancocelesti sempre in zona Champions League. Nel post partita, ai microfoni di Dazn, Maurizio Sarri ha commentato la sfida e non solo: "Penso che la nostra linea difensiva stasera abbia fatto molto bene, siamo finiti spesso a difenderci bassi. Abbiamo fatto bene in una partita in cui eravamo meno lucidi e perso tanti palloni riconquistati. Obiettivo Champions? Ci sono quattro squadre a pari punti. Il miracolo? Io non cambio mai idea nel senso che sono convinto che ci sono squadre più attrezzate di noi per questo traguardo".

E' una giornata importante per la Juventus che conoscerà le motivazioni che hanno indotto la Corte federale d'appello a infliggerle una penalizzazione di quindici punti in classifica per il caso plusvalenze. Una volta ottenute, il club bianconero avrà modo di presentare un ricorso al Collegio di Garanzia del Coni entro trenta giorni. Quest'ultimo valuterà soltanto eventuali errori di applicazione della norma o la presenza di violazioni procedurali, senza entrare nel merito della sentenza. Qualora venissero riscontrati, la Juventus otterrebbe nuovamente i quindici punti in classifica o la Corte d'appello potrebbe riformulare la sentenza, tenendo conto di quanto espresso dal Collegio.

In campionato e in coppa, bis del Brighton contro il Liverpool, eliminato nei sedicesimi di finale di Fa Cup dopo aver incassato il 3-0 in Premier League. De Zerbi rimonta 2-1 e sbatte fuori dal torneo Klopp, di nuovo ko contro il tecnico italiano. I Reds vanno avanti e sbloccano il match al 30' con Elliott, ma dopo soli nove minuti Dunk pareggia. Il colpo della vittoria arriva al 92' ed è di Mitoma, decisivo per la qualificazione del Brighton agli ottavi.