Roma, Lazio, Superlega e Arsenal: le ultimissime

L'attaccante giallorosso atteso invano al Bernardini. I biancocelesti lavorano sul nodo Pellegrini-Fares. A Madrid clamorosa sentenza. Jorginho va all'Arsenal.

Non si placano le discussioni su Nicolò Zaniolo. L'attaccante giallorosso, che ieri era a La Spezia per un permesso concesso dalla Roma, sarebbe dovuto tornare oggi a Trigoria, ma al momento non si è ancora presentato al centro sportivo dei giallorossi. Zaniolo, che è tuttora in attesa di conoscere il suo futuro, aveva lasciato la capitale con il padre Igor per tornare a La Spezia dopo le minacce e gli insulti ricevuti da alcuni tifosi sotto casa. Il calciatore aveva chiesto e ottenuto dal club un permesso, per staccare la spina e allontanarsi dalla città. Ma la società lo attendeva a Trigoria oggi, per la ripresa degli allenamenti. Al momento Zaniolo non si è presentato al centro sportivo Fulvio Bernardini. L’attaccante, che ha rifiutato la cessione in Premier League al Bornemouth, rischia severi provvedimenti disciplinari da parte della società.

Ore concitate in casa Lazio, c’è tutta l’intenzione di regalare un rinforzo sulla fascia a Maurizio Sarri. Il nome prescelto è quello di Luca Pellegrini. Ormai è noto da tempo. E in queste ultime ore di mercato si sta lavorando freneticamente in questo senso. Serve sbloccare la cessione di Fares all’Alanyaspor, club turco interessato all’ex Spal. In questi minuti si sta provando a cercare l’accordo definitivo. Solo in questo caso si sbloccherebbe la trattativa per portare Pellegrini a Formello.

Clamorosa sentenza pronunciata dal tribunale provinciale di Madrid in favore delle Superlega, accogliendo il ricorso contro il Tribunale Mercantile numero 17 e respingendo l'opposizione della UEFA. Si legge, come riportato da AS, che "la FIFA e la UEFA non possono giustificare il loro comportamento anticoncorrenziale come se fossero gli unici depositari di certi valori europei, soprattutto se questo deve servire da una scusa per sostenere un monopolio dal quale poter escludere o ostacolare l'iniziativa di quella che aspira ad essere la sua concorrente, la Superlega. Quella che avvertiamo è un'azione che ha tutte le caratteristiche di un ingiustificabile abuso da parte di chi detiene una posizione di dominio.

Jorginho lascia il Chelsea e si trasferisce all'Arsenal. Secondo quanto riportato dalla Bbc e da Sky Sport Uk, il regista della Nazionale (in scadenza di contratto a giugno) effettuerà nelle prossime ore le visite mediche, prima di firmare il nuovo contratto con i Gunners. Operazione da 12 milioni di sterline, pari a circa 13,5 milioni di euro. Jorginho lascia il Chelsea dopo quattro stagioni e mezzo.