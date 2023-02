Juventus, Roma, Inter e Nainggolan: le ultimissime

La Juve vola in semifinale di Coppa Italia. Attesa per la lista Uefa giallorossa. Darmian rinnova fino al 2024. La Spal presenta Nainggolan

ROMA - Alla Juventus basta la rete di Bremer per conquistare le semifinali di Coppa Italia dove se la vedrà contro l'Inter di Simone Inzaghi. All'Allianz Stadium uno squarcio di luce per Massimiliano Allegri che supera la Lazio e adesso punta dritto alla finale che potrebbe regalare la qualificazione in Europa ai bianconeri. Padroni di casa cinici e spietati (uscita da horror di Maximiano sulla rete di Bremer), nuova interruzione di corrente per la squadra di Sarri che non ha mai seriamente impensierito Perin e che, senza l'undici titolare, ha mostrato i soliti limiti caratteriali. Nicolò Zaniolo tornerà ad allenarsi domani a Trigoria ma non è ancora chiaro se da solo o in gruppo. Non solo: stasera entro mezzanotte la Roma doveva consegnare la lista alla Uefa per la seconda parte di stagione. Matteo Darmian ha rinnovato il suo contratto con l'Inter. Lo ha reso noto il club nerazzurro con una nota pubblicata sul proprio sito. "FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto del giocatore Matteo Darmian: il difensore classe 1989 sarà nerazzurro fino al 30 giugno 2024", si legge nel comunicato. "Daniele De Rossi da qualche settimana ha iniziato a cercarmi e ora sono qui. Con lui ho giocato cinque anni, siamo amici, mi sono sempre divertito e perchè no. Avevo anche altre offerte, ma il presidente ha fatto uno sforzo e mi ha convinto". Così Radja Nainggolan nel corso della conferenza stampa di presentazione come nuovo giocatore della Spal, sotto la guida del suo ex compagno di squadra alla Roma De Rossi. Ascolta le news del pomeriggio