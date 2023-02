Lazio, Monza, Zaniolo e Benevento: le ultimissime

Il Verona ferma la Lazio. Il Monza riacciuffa la Samp. Galatasaray ad un passo da Zaniolo. Stellone è il nuovo allenatore del Benevento

ROMA - La Lazio perde la ghiotta occasione per superare la Roma e volare al terzo posto in solitaria ma resta quarta da sola in classifica. Nel posticipo della 21\a giornata di serie A a Verona l'Hellas ferma i biancocelesti sull'1-1, ennesima rimonta per la squadra di Sarri (17 i punti persi fino ad oggi dopo situazioni di vantaggio) che avanti nel finale di primo tempo con una magia di Pedro, si fa recuperare ancora una volta in avvio di ripresa da Ngonge di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo. La 21ª giornata di serie A si chiude con gol e spettacolo: a Monza finisce 2-2 tra i padroni di casa e la Sampdoria. Sblocca Gabbiadini il pareggio porta la firma di Petagna. Nella ripresa Gabbiadini porta nuovamente in vantaggio gli ospiti ci pensa Pessina su rigore al 99' a reghalare un insperato pareggio al Monza che riacciuffa una gara che sembrava persa. Ore decisive per il passaggio di Nicolò Zaniolo al Galatasaray: Emissari del club turco sono sbarcati a Milano per parlare con l’entourage di Zaniolo e chiudere l’accordo che prevede la clausola rescissoria valida per l’Italia (30-35 milioni). Al giocatore un quadriennale da 3,5 milioni netti a stagione. Trattativa in fase avanzata, il giocatore nelle prossime ore può essere a Istanbul insieme ai dirigenti del club turco. E' Roberto Stellone il nuovo allenatore del Benevento Calcio. Il tecnico romano subentra al campione del mondo Fabio Cannavaro, esonerato sabato dal presidente Oreste Vigorito dopo l'ennesima sconfitta casalinga contro il Venezia. Ascolta le news del pomeriggio