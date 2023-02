Roma, Lazio, Real Madrid e Zaccheroni: le ultimissime

Romane in campo per rispondere al Milan. Ancelotti si gioca il Mondiale per club. Zaccheron ricoverato in prognosi riservata

ROMA – Prosegue la 22ª giornata di serie A. Roma e Lazio devono rispondere al Milan che battendo il Toro le ha superate balzando al terzo posto. Alle 18 i giallorossi saranno di scena al Via del Mare contro il Lecce mentre alle 20.45 allo stadio Olimpico la Lazio ospita l'Atalanta in un vero e proprio scontro diretto per la Champions. Ad aprire questo sabato di campionato alle 15 sarà Empoli-Spezia. Alle 20 il Real Madrid affronta l'Al Hilal nella finale del Mondiale per Club. Per Carlo Ancelotti l'opportunità di aggiungere un altro trofeo alla sua strepitosa bacheca. Sullo sfondo le voci che vogliono Ancelotti prossimo ct del Brasile. Paura per Alberto Zaccheroni. Il 69enne allenatore è ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale Bufalini di Cesena dopo una caduta nella sua abitazione. Zaccheroni, riferisce il Corriere di Romagna, ha sbattuto con violenza la testa a terra ed è subito trasportato su un’ambulanza all’ospedale di Cesena. I sanitari hanno trovato l'allenatore steso a terra privo di sensi nei pressi di una scala interna. L'allenatore è in prognosi riservata.