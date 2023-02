Roma, Lazio, Sabatini e Paulo Sousa: le ultimissime

Vigilia di Europa per le romane. Sabatini: "Ferito dall'esonero di De Rossi". Salerno in fermento per Paulo Sousa

ROMA - "Il Salisburgo è una squadra che gioca la Champions League e vuol dire tanto. Non sarà una partita facile, saremo pronti per la partita di domani". Così l'attaccante della Roma Paulo Dybala alla vigilia della partita di Europa League contro il Salisburgo. L'argentino criptico sul futuro: "La clausola è una cosa che riguarda i miei procuratori e la società. Non lo so cosa accadrà a fine anno per me, così come per Mourinho. Certamente io voglio essere allenato e vincere con lui, perchè è uno dei migliori. Ma ora penso solo a vincere partite con la Roma e provare ad andare in Champions". "L'Europa ci interessa ma il campionato è una priorità". Parola del tecnico della Lazio Maurizio Sarri alla vigilia del play off di Conference League contro il Cluj. Domani sera all'Olimpico pronto un turn over ragionato: “Le scelte saranno fatte non in base alla competizione da giocare, ma alla stanchezza dei ragazzi". "Mi ha ferito profondamente l’esonero di Daniele De Rossi a Ferrara anche perché io lo avevo spinto ad accettare l’incarico nonostante le sue inattaccabili perplessità". Lo scrive su Instagram Walter Sabatini, postando un'immagine che lo vede abbracciare l'ex centrocampista. Sarà Paulo Sousa il nuovo allenatore della Salernitana, con l'obiettivo di ottenere la salvezza in Serie A. Lo ha confermato il ds del club granata Morgan De Sanctis, che ha accolto il tecnico portoghese al suo arrivo in città. Ascolta le news del pomeriggio