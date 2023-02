Napoli, Lazio, Roma e Liverpool: le ultimissime

Il Napoli ritrova la Champions League. La capolista in Serie A si tuffa nuovamente in Europa alle prese con gli ottavi di finale. Il passaggio del turno sarebbe da record per gli azzurri: per riscrivere la storia bisognerà superare l'Eintracht Francoforte, vincitore dell'Europa League nella passata stagione e tra le squadre più in forma in Bundesliga. Questa la probabile formazione dei partenopei. Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Luca Pellegrini si presenta. Il terzino sinistro, arrivato nel mercato di gennaio, parla della passione per i colori della Lazio. Ora vuole giocare, attende ancora il debutto. Sarri non lo ha lanciato, ma conosce il giocatore e aspetta il momento giusto. “Prima di affrontare la Lazio chiamavo sempre i miei amici che sapevano che sono laziale. Ci scherzavamo sopra. Mi sento di avere il potenziale per mettere in difficoltà Sarri, voglio giocare. Conoscevo Sarri, qualche concetto mi è rimasto. Il tecnico lo stimo per come vede il calcio, noi calciatori parliamo e sappiamo per vie traverse le caratteristiche dell’allenatore”.

"Il progetto è molto interessante, ed è per noi di massimo interesse svilupparlo assieme al tessuto sociale: non è uno slogan ma ci crediamo, basta vedere le attività che già svolgiamo con Roma Cares. Per noi è molto importante. Noi siamo tutti qui, lavoriamo alacremente a ogni singolo dettaglio". Così il Ceo della Roma, Pietro Berardi, nel corso della seduta congiunta delle commissioni Sport e Urbanistica sulla delibera di pubblico interesse sullo Stadio della Roma.

"Per eliminare il Real Madrid serviranno due partite di super". Così ha parlato Jurgen Klopp alla vigilia dell'andata degli ottavi di Champions League che vedrà il suo Liverpool ospitare gli spagnoli di Carlo Ancelotti, campioni d'Europa e del mondo in carica. Alla 'ricetta' del tecnico tedesco hanno però voluto aggiungere un 'ingrediente' i tifosi dei 'Reds', che alla vigilia della super sfida di Anfield Road hanno escogitato uno stratagemma per infastidire Modric e compagni.