Lazio, Dybala, Roma e Italiano: le ultimissime

Rifinitura con diverse defezioni, Maurizio Sarri nell’ultimo allenamento prima di partire per la Romania ha dovuto fare i conti con le assenze. Per il Cluj out Romagnoli e Radu per problemi muscolari, Patric squalificato, Pedro per la frattura al naso, Milinkovic e Zaccagni per virus intestinale. L’ex Verona è l’assente a sorpresa, mancherà anche lui: è emergenza totale per la Lazio. Scelte quasi forzate per Sarri. Maximiano giocherà titolare; difesa con Lazzari che scalpita per ritrovare una maglia; in mezzo la coppia inedita Casale-Gila e Hysaj a sinistra. A centrocampo spera Marcos Antonio dopo i soli 15’ dell’andata, con lui possibile l’impiego di Vecino e Luis Alberto. Davanti tridente con Romero a destra, Immobile al centro e Felipe Anderson spostato a sinistra.

Ieri mattina, martedì 21 febbraio, Paulo Dybala è stato ascoltato per un’ora e mezza dagli agenti della Guardia di Finanza. Gli inquirenti, arrivati da Torino nella Capitale, stanno portando avanti le indagini nell'ambito dell’inchiesta Prisma aperta dalla Procura della Repubblica del capoluogo piemontese a carico della Juventus. I magistrati vogliono far luce sull’accordo trovato dal club bianconero con i propri dipendenti per quanto riguarda la cosiddetta manovra stipendi bis. Nella fattispecie, gli inquirenti avrebbero chiesto a Dybala chiarimenti sui tre milioni di euro messi a bilancio dalla Juventus per quanto riguarda la stagione sportiva 2021-22. Secondo la Procura, quell’importo corrisponderebbe alle mensilità che Dybala deve ancora percepire della stagione 2020-21

Passando al campo, l’argentino fa sorridere i tifosi della Roma: ha lavorato con in compagni in allenamento e si avvicina sempre di più al ritorno. Si è rivisto anche Tammy Anche Abraham, in campo con la maschera protettiva all’occhio nell'allenamento di oggi. L’attaccante inglese dovrebbe quindi essere a disposizione per il match di Europa League contro il Salisburgo in programma domani sera: con molta probabilità giocherà titolare.

In vista della gara di Conference League contro il Braga in programma domani a Firenze, il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato oggi in conferenza stampa. La Viola parte dal netto vantaggio per 4-0 maturato all’andata in trasferta: "Domani è una partita che inizia e avrà una sua storia. Cercheremo di sfruttare questo vantaggio che abbiamo non conoscendo la strategia dell'avversario, che vorrà riaprire una gara che sembra archiviata. Dovremo approcciarla bene e mostrare la concentrazione dell'andata. Nessuna distrazione, non dobbiamo distruggere il nostro vantaggio. Sarebbe folle". Ascolta le news della mattina