Inter-Porto, Lipsia-City, Europa e Conference League: le ultimissime

Parte bene l’Inter nel doppio confronto degli ottavi di Champions League contro il Porto. Primo round ai nerazzurri, che si sono imposti per 1-0 a San Siro, grazie al gol segnato da Lukaku nel finale di gara. Partita combattuta fino a 12 minuti dal termine, quando Otavio si è fatto espellere per doppia ammonizione. Appuntamento a martedì 14 marzo, quando a Oporto si giocherà la gara di ritorno.

Nell’altro match di serata il City di Guardiola non è andato oltre il pareggio in Germania, contro il Lipsia. Inglesi in vantaggio nel corso del primo con il sinistro di Mahrez. Poi, a 20 dalla fine, sugli sviluppi di un calcio d’angolo Gvardiol ha segnato il gol del pareggio. Manchester City e Lipsia si giocheranno la qualificazione in contemporanea con Porto e Inter, all’Etihad martedì 14 marzo.

La Champions League torna invece martedì 7 marzo. Il Chelsea proverà a ribaltare a Stamford Bridge il passivo per 1-0 subito all’andata dal Borussia Dortmund, mentre il Benfica dovrà difendere in casa il doppio vantaggio maturato sul Bruge. Mercoledì 8 sapremo chi tra Bayern e Psg dirà addio alla coppa - si gioca a Monaco, il primo atto lo hanno vinto i bavaresi per 1-0 - e se il Milan di Pioli riuscirà a difendere il bel successo dell’andata per 1-0 contro il Tottenham.

Tante le italiane in campo domani nei play off di Europa e Conference League. Alle 18:45 la Juve di Max Allegri affronterà il Nantes in trasferta. Si parte dall’1-1 dell’andata, che con l’abolizione della regola del gol in trasferta è come se fosse 0-0. La sera alle 21:00 di scena all’Olimpico la Roma di Mourinho. Obiettivo: rimontare il passivo di 1-0 inflitto dal Salisburgo. In Conference poco più che una formalità la gara della Fiorentina (in casa contro il Braga, forte del successo per 4-0 della settimana scorsa); rognosa invece - date le tante assenze che deve fronteggiare Sarri. - la trasferta della Lazio a Cluj (18:45). I biancocelesti hanno. Comunque 2 risultati su 3 dopo l’1-0 dell’andata.