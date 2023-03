Roma, Premier, Fa Cup e Berrettini: le ultimissime

Chiné ascolterà Mourinho e Serra. L'Arsenal allunga, Tottenham addio alla FA Cup. Berrettini ai quarti in Messico

ROMA - Mourinho e Serra ancora uno contro l’altro. Con la Roma furiosa per l’atteggiamento avuto dall’arbitro di Torino. La miccia accesa martedì notte a Cremona, le parole dette, urlate e gli atteggiamenti, le repliche immortalate dalle telecamere, tutto finirà fra le mani del procuratore federale, Giuseppe Chiné. Che oggi ascolterà l’allenatore della Roma e che farà lo stesso con l’arbitro di Torino. Tutto questo mentre la Roma sta aspettando di ricevere gli atti, anche per capire in che terreno muoversi per provare a togliere a Mourinho le due giornate di squalifica che ieri il giudice sportivo Mastrandrea gli ha comminato. Mikel Arteta non lascia scampo alla squadra in cui ha giocato sei anni. Il suo Arsenal impiega quasi un tempo per venire a capo del rebus Everton, ma dal gol del vantaggio inizia un monologo che culmina in un 4-0 netto e in un nuovo allungo sulle rivali di Manchester: il City ora ha 5 punti di distacco, lo United addirittura 11 con una partita in meno. Il Liverpool fa pace con Anfield vincendo 2-0 contro il Wolverhampton il recupero della 7^ giornata di Premier League, rinviata per la morte della regina Elisabetta II. La seconda serata degli ottavi di FA Cup regala la sorprendente sconfitta 1-0 del Tottenham sul campo dello Sheffield Utd, club di Championship, ma soprattutto la favola del Grimsby, squadra di bassa classifica in quarta serie ma in grado di eliminare il Southampton. Ora affronterà il Brighton di De Zerbi. Il Manchester United e il Burnley esultano al 90' contro il West Ham e il Fleetwood. Ai quarti le squadre di Premier saranno appena quattro su otto. Matteo Berrettini conquista i quarti di finale del torneo Atp 500 di Acapulco, in Messico. Il 26enne tennista romano n.24 al mondo ha eliminato agli ottavi il coetaneo svedese Elias Ymer (n.170) per 6-3-6-3. Ko invece il fratello minore Jacopo Berrettini (n.842), battuto dall'australiano Alex de Minaur (n.22) col punteggio di 6-1 6-0.