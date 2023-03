Formula uno, Mourinho, Juventus e Inter: le ultimissime

ferrari in seconda fila. Mourinho sarà in panchina contro la Juve. Allegri: “Andare in Champions varrebbe tre scudetti”. Inzaghi: "Siamo arrabbiati"

ROMA - Max Verstappen con la Red Bull ha conquistato la pole position del gp del Barhain, gara che inaugura il mondiale 2023 di formula 1. Il campione del mondo precede il compagni di squadra Perez, terzo e quarto tempo per le Ferrari con Charles Leclerc e Carlos Sainz. La Corte federale d'appello ha sospeso la squalifica di due giornate a José Mourinho per il diverbio con il quarto uomo Marco Serra durante la gara tra Cremonese e Roma in attesa di ulteriori approfondimenti. Il tecnico giallorosso sarà in panchina domani sera contro la Juventus. Intanto nel òrimo anticipo del sabato il Monza ha battuto 2-1 l'Empoli in casa e si avvicina alla zona Europa. "Andare in Champions con il -15 sarebbe come vincere tre scudetti": così il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, sulla rincorsa al quarto posto con la penalizzazione. "Bisogna essere realisti, la rincorsa è quasi impossibile - aggiunge l'allenatore bianconero, alla vigilia della partita in casa della Roma - e noi dobbiamo proseguire con i nostri mini-obiettivi: tra Inter, Milan, Lazio e Roma ne resterà fuori una, ma c'è anche l'Atalanta dietro che ha possibilità di rientrare in corsa. Ci sono in palio 42 punti, è tutto ancora aperto". L'Inter cerca riscatto contro il Lecce dopo la sconfitta a Bologna. Inzaghi va dritto alla questione: "Arriviamo a questa sfida arrabbiati per l'ultimo risultato, non vediamo l'ora di tornare in campo. Abbiamo analizzato gli errori commessi. Servirà tanta concentrazione, dovremo usare la testa: ci aspetta un match difficile, ma mi aspetto una reazione da grandi uomini e da grande gruppo, che è ciò che siamo”.