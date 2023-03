Roma, Juventus, Fiorentina e Milan: le ultimissime

Andata degli ottavi di Europa League per Roma e Juve. La Fiorentina si rituffa in Conference. Il Milan ai quarti di Champions

ROMA – Altre tre italiane impegnate in Europa la Roma alle 18.45 ospita la Real Sociedad nell'andata degli ottavi di Europa League mentre alle 21 la Juventus se la vedrà in casa contro il Friburgo. Ottavi anche di Conference per la Fiorentina che alle 21 al Franchi gioca contro il Sivasspor. Le probabili formazioni. Bene il Milan che fa 0-0 a Londra, elimina il Tottenham e 11 anni dopo torna a scrivere il proprio nome tra le prime otto d'Europa, guadagnandosi il pass per i quarti di finale di Champions League. Nell'altro match continua la maledizione del Psg in Champions, i francesi sono stati eliminati dal Bayern Monaco.