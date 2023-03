Inter, Mourinho, Lazio e tennis: le ultimissime

Lo Spezia ospita l'Inter. Oggi la decisione sulla squalifica di Mourinho. Lotito tratta i premi a vincere con la squadra. Fognini eliminato da Indian Wells

ROMA – Non c'è un attimo di sosta per il calcio italiano così archiviate le Coppe è già tempo di campionato con l'anticipo della 26ª giornata del campionato di Serie A che vedrà l'Inter di scena al Picco contro lo Spezia per confermarsi la seconda forza del campionato. Le probabili formazioni. Mourinho spera, Serra invece rischia grosso. La Corte Sportiva d’appello questo pomeriggio alle 14.30 si riunirà per decidere della squalifica del tecnico della Roma, sospesa sabato scorso prima della gara contro la Juventus per ulteriori indagini. Bonus Conference e superbonus Champions. E' l'incentivo a vincere erogato da Lotito in qualità di presidente, non certo di senatore. La trattativa squadra-presidente era in corso prima dell’andata con l’AZ Alkmaar, c’è un motivo in più per chiuderla prima del ritorno: va ribaltato il risultato (1-2). Fabio Fognini è stato subito eliminato dal torneo Atp 1000 di Indian Wells (Usa): l'azzurro è stato sconfitto in 72', con il punteggio di 6-4, 6-1, dallo statunitense Ben Shelton.