Napoli, Roma, Lazio e Ferrari: le ultimissime

Napoli ai quarti di Champions con Inter e Milan. Vigilia di Europa per le romane. Brutte notizie per Lelcerc

ROMA - il Napoli batte l'Eintracht Francoforte 3-0 e ola ai quarti di Champions League dove ritroverà Inter e Milan. "Il mio atteggiamento è che la prossima partita è la più importante. Quella di domani è la più importante della stagione. Venerdì poi lo diventerà quella di domenica". Lo ha detto l'allenatore della Roma, Josè Mourinho, nella conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Real Sociedad. "Se penseremo a un'altra partita, domani si va fuori sicuro. Testa all'AZ Alkmaar, alle prossime gare ci penseremo il giorno dopo. L'unico modo per passare il turno è giocare con motivazione e coinvolgimento". Così Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, nella conferenza stampa della vigilia contro gli olandesi nel ritorno degli ottavi di Conference League, in programma a tre giorni dal derby di campionato. Il pilota della Ferrari Charles Leclerc subirà una penalità di almeno 10 posizioni sulla griglia di partenza del Gp d'Arabia Saudita, in programma domenica prossima, a causa della sostituzione della centralina sulla sua monoposto.