Lazio, Osimhen, Chiesa e Martina Trevisan: le ultimissime

In Belgio sono sicuri, anche alla Lazio piace Victor Boniface, punta di 23 anni in forza all’Union Saint-Gilloise. Secondo il portale Nieewsblad i biancocelesti, insieme al Milan e anche il Napoli, lo avrebbero già visionato in diverse occasioni. Nigeriano di Lagos come Osimhen, stesso nome e il Belgio nel destino. La punta del Napoli, dopo l’esperienza in Germania, è andato al Charleoi per una stagione. Poi il salto nel Lille e dopo in azzurro. Boniface invece, in Europa è partito dal Bodo Glimt prima di sbarcare a Saint-Gilles. Punta fisica con fiuto del gol. Quest’anno 43 presenze totali con 19 reti e 8 assist.

Un centravanti può far festa anche senza gol. È il caso di Victor Osimhen, vittorioso con la sua Nigeria nello scontro diretto sul campo della Guinea-Bissau e ora in testa al Gruppo A di qualificazione alla prossima Coppa d'Africa (a +2 proprio sull'avversaria battuta oggi, lunedì 27 marzo). A firmare l'1-0 non è stato l'attaccante del Napoli che è però rimasto in campo per tutto il match e ora tornerà a disposizione di Luciano Spalletti in vista dei prossimi impegni di campionato e dei quarti di Champions League contro il Milan.

Uscito dolorante dal campo durante il Derby d'Italia contro l'Inter, Federico Chiesa in mattinata si è recato in Austria per svolgere una visita di controllo. Appuntamento preso per verificare il recupero del ginocchio sinistro al quale si era infortunato un anno fa e per valutare proprio le condizioni dopo i fastidi accusati al ginocchio destro. Per quest'ultimi si era già sottoposto a degli esami strumentali al J Medical che hanno escluso lesioni.

Martina Trevisan batte Jelena Ostapenko e vola ai quarti di finale del "Miami Open", terzo Wta 1000 stagionale (combined con il secondo Atp Masters 1000 del 2023) dotato di un montepremi di 8.800.000 dollari che si sta disputando sui campi in cemento dell'impianto dell'Hard Rock Stadium, in Florida. La 29enne mancina di Firenze, numero 24 del ranking e 25 del seeding, stacca per la prima volta in carriera il pass per i quarti di un "1000" superando on un doppio 6-3 la lettone, numero 22 del mondo e 24esima testa di serie, in un'ora e 30 minuti di gioco.