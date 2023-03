Mourinho, Osimhen, Allegri e Inzaghi: le ultimissime

Mourinho: “Mondo dello sport crudele”. Spalletti perde Osimhen per inofrtunio. Vigilia di campionato per Juve e Inter

ROMA - "Purtroppo il mio sport è un mondo diverso dallo sport che noi vorremmo per i nostri bambini. Lo sport di alto rendimento è crudele, non c'è spazio per i più deboli e l'obiettivo è chiaro: vincere". Così Josè Mourinho durante il dialogo con Sua Eminenza il Cardinale Jose Tolentino de Mendonca all'interno del ciclo di conferenze "Camminando Verso Lisbona - 10 anni di Francesco" nell'aula Magna della Pontificia Università Gregoriana. Brutte notizie per il Napoli. Victor Osimhen, dal rientro con la Nazionale, accusando un fastidio all’adduttore sinistro, è stato sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato una lesione distrattiva. Osimhen salterà la gara di domenica e quella successiva col Lecce, ma recupererà per la Champions. "Andiamo verso un finale di stagione bello e faticoso, dobbiamo vincere tante partite per vivere un maggio interessante": così il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, in vista dei tanti impegni che attendono i bianconeri. "Arriviamo alla sfida contro la Fiorentina con tantissima voglia di fare bene davanti al nostro pubblico. Troviamo una squadra in forma e motivata, che sta andando bene in Europa e in Coppa Italia. La Fiorentina sta facendo grandi cose, soprattutto negli ultimi tempi e per questo servirà la migliore Inter". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi, intervistato da Inter tv prima della gara contro la Fiorentina. Ascolta le news del pomeriggio