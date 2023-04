Inter, Juventus, Atalanta e Sinner: le ultimissime

In campo Inter, Fiorentina, Juventus e Atalanta. Sinner vola in finale a Miami

ROMA- Torna la Serie A dopo la pausa per le nazionali in programma in questo sabato tre anticipi della 28ª giornata, spicca il match delle 18 tra Inter e Fiorentina, nel posticipo delle 30.45 la Juventus invece ospiterà il Verona. Ad aprire questo sabato di anticipi la sfida delle 15 tra Cremonese e Atalanta. Rivincita di Jannik Sinner che batte Carlos Alcaraz e conquista la finale del torneo Masters 1000 di Miami. Due settimane dopo il ko in semifinale agli Indian Wells, l'altonesino si riscatta e sul cemento batte per 6-7(4-7) 6-4 6-2 il 19enne spagnolo, numero uno del mondo e campione in carica Carlos Alcaraz. Ora la sfida per il titolo: lo attende il 27enne russo Daniil Medvedev, numero 5 del mondo.