Milan, Napoli, Inter e Sarri: le ultimissime

Sabato di anticipi per Milan, Inter e Napoli. La Lazio va in fuga ma Sarri frena

ROMA – Sabato di anticipi di campionato validi per la 30ª di Serie A. Ad aprire la giornata sarà il Milan di scena a Bologna alle 15, alle 18 Napoli-Verona mentre alle 20.45 l'Inter ospiterà il Monza. Ieri nell'anticipo la Lazio ha travolto lo Spezia 0-3 ma nonostante il +10 sul quinto posto Sarri resta con i piedi per terra: “Ai miei ragazzi faccio vedere la classifica di nove partite fa, con quella di ora. Con nove partite può ancora cambiare molto la classifica. Quando eravamo messi male gli dicevo che non era impossibile, ora che siamo messi bene gli dico che non sarà facile. Continuiamo a pensare partita per partita".