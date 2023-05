Lazio, Napoli, Inter e Fiorentina: le ultimissime

Lazio a Udine per ipotecare la qualificazione in Champions. Al Maradona Napoli-Inter. All'ora di pranzo Lecce-Spezia

ROMA – Prosegue la 36ª giornata del campionato di calcio di serie A con la Lazio che nel posticipo alla Dacia Arena cerca contro l'Udinese punti per ipotecare la qualificazione in Champions League. Prima alle 18 al Maradona il big match tra il Napoli già campione d'Italia e l'Inter terza in classifica. Ad aprire questa giornata lo scontro salvezza tra Lecce e Spezia, alle 15 Torino-Fiorentina.